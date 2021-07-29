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По всьому узбережжю є загроза цунамi: у Тихому океані зафіксували найпотужнiший землетрус у роцi

Четвер, 29 липня 2021, 13:01
По всьому узбережжю є загроза цунамi: у Тихому океані зафіксували найпотужнiший землетрус у роцi

На всьому узбережжі Тихого океану оголосили про загрозу цунамі, через потужний землетрус магнітудою 8,2, який зафіксували бiля узбережжя Аляски та Алеутських островiв.

Джерело: Український гідрометцентрSevere Weather Europe

Пряма мова: "Декiлька годин тому бiля узбережжя Аляски та Алеутських островiв зафiксовано дуже потужний землетрус магнiтудою 8,2.

Поки що це найпотужнiший землетрус у поточному роцi. По всьому узбережжi Тихого океану оголошено про загрозу цунамi".

Деталі: Попередження про цунамі діє, перш за все, для півдня і південного сходу Аляски, Алеутських островів, а також для прибережних районів Тихого океану від острова Хінчінбрук до острова Унімак.

 

Через 15-20 хвилин після основного землетрусу сталося ще три сильних поштовхи магнітудою 6,2, 5,9 і 5,6.

Востаннє землетрус такої сили фіксували у 2018 році на Фіджі.

 

Рівень небезпеки цунамі для інших тихоокеанських узбереж США й Канади в Північній Америці оцінюється.

За останні 24 години в світі було зареєстровано як мінімум 13 землетрусів.

 
Можливий час проходження цунамі через Тихий океан
 
 

Нагадаємо: 

  • 11 березня 2011 року потужний землетрус (9 балів за шкалою Ріхтера) призвів до масштабного цунамі, через яке постраждала префектура Фукусіма. Тоді загинуло близько 16 тисяч людей і сталося три аварії на ядерній електростанції у Фукусімі.

Українська правда

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Теми: екологіякатастрофи
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