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По всему побережью угроза цунами: в Тихом океане зафиксировали мощнейшее землетрясение в году

Четверг, 29 июля 2021, 13:01
По всему побережью угроза цунами: в Тихом океане зафиксировали мощнейшее землетрясение в году

На всем побережье Тихого океана объявили об угрозе цунами, из-за мощного землетрясения магнитудой 8,2, которое зафиксировали около побережья Аляски и Алеутских островов.

Источник: Украинский гидрометцентрSevere Weather Europe

Прямая речь: "Несколько часов назад возле побережья Аляски и Алеутских островов зафиксировано очень мощное землетрясение магнитудою 8,2.

Пока это самое мощное землетрясение в текущем году. По всем побережье Тихого океана объявлено об угрозе цунами".

Детали: Предупреждение о цунами действует, прежде всего, для юга и юго-востока Аляски, Алеутских островов, а также для прибрежных районов Тихого океана от острова Хинчинбрук до острова Унимак.

 

Через 15-20 минут после основного землетрясения произошло еще три сильных толчка магнитудой 6,2, 5,9 и 5,6.

Последний раз землетрясение такой силы фиксировали в 2018 году на Фиджи.

 

Уровень опасности цунами для других тихоокеанских побережий США и Канады в Северной Америке оценивается.

За последние 24 часа в мире было зарегистрировано как минимум 13 землетрясений.

 
Возможное время прохождения цунами через Тихий океан
 
 

Напомним:

  • 11 марта 2011 года мощное землетрясение (9 баллов по шкале Рихтера) привело к масштабному цунами, из-за которого пострадала префектура Фукусима. Тогда погибло около 16 тысяч человек и произошло три аварии на ядерной электростанции в Фукусиме.

Украинская правда

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Темы: экологиякатастрофы
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