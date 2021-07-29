Багатомільйонну схему ухилення забудовника від сплати податків виявило ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому ревізору — інспектору органів доходів та зборів Київської області, який допустив багатомільйонну схему ухилення від сплати податків.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Інспектор проводив перевірку сплати податків громадянином України, який займався будівництвом та збутом нерухомості.

За законом громадянин мав би зареєструвати відповідну підриємницьку діяльність та сплачувати податки як фізична особа–підприємець у розмірі 18 %, натомість робив це як фізична особа і платив лише 5 %.

Інспектор "не побачив" порушення та не відобразив в акті податкової перевірки отримані громадянином доходи від будівництва та продажу нерухомості на суму понад 292 млн гривень.

Це призвело до ненарахування до державного бюджету податку з доходів та податку на додану вартість в сумі понад 42 млн гривень.

Колишній посадовець органів доходів і зборів підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування стосовно забудовника триває.