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Многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов выявило ГБР

Четверг, 29 июля 2021, 13:14
Многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов выявило ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему ревизору - инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, который занимался строительством и сбытом недвижимости.

По закону гражданин должен зарегистрировать соответствующую предпринимательской деятельностью и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, зато делал это как физическое лицо и платил только 5%.

Инспектор "не увидел" нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн гривен.

Это привело к неначислении в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн гривен.

Бывший чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование в отношении застройщика продолжается.

Украинская правда

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Темы: ГБР
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