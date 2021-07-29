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Чемний водій у формі, кондиціонер і ніякого шансону – влада показала "маршрутку по-київськи"

Четвер, 29 липня 2021, 13:18
Фото КМДА

У Києві почнуть курсувати маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів, – вони будуть з кондиціонером, інклюзивні, з чемним водієм у формі і без шансону.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Пряма мова заступника голови КМДА Костянтина Усова: "На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси.

Саме так має виглядати зручна й екологічна "маршрутка по-київськи", і це вартувало того, щоб відстоювати прозорість і неупередженість конкурсу, у тому числі й фізично, коли його намагалися зірвати". 

 
фото КМДА 

Деталі: Зокрема, нові автобуси вийдуть на маршрути:

  • №150 "Троєщина – Севастопольська площа – Індустріальний міст" – 13 повнорозмірних автобусів Volvo Hybrid,
  • №529 і №485 – 39 нових транспортних засобів меншого класу 2021 року випуску,
  • №476, №405 та №192 – 43 автобуси 2018-2020 років випуску,
  • №464 та №512 – 18 транспортних засобів,
  • №54, №59, №61 та №103 – 15 автобусів КП "Київпастранс".
 
Фото КМДА 

За словами Усова, переможці конкурсу муситимуть дотримуватися низки вимог у автобусах:

  • чемний водій в уніформі, який говорить українською мовою, не вмикає в салоні шансон і не хамить пасажирам,
  • температура в салоні влітку не більше +22 градусів, а взимку не менше +15,
  • візуальне та аудіальне сповіщення зупинок українською і англійською мовами і відсутність плакатів з моделями чи кіноакторами у салоні,
  • інклюзивність.
 
Фото КМДА 

Усов наголосив, що "у перспективі цих умов доведеться дотримуватися усім без винятку перевізникам".

Чиновник запевнив, що "на київському ринку пасажирських перевезень більше немає "своїх" і немає монополії, а працюють тільки кращі", і закликав перевізників з інших регіонів брати участь у конкурсах і працювати у столиці.

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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