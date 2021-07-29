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Вежливый водитель, кондиционер и никакого шансона – власть показала "маршрутку по-киевски"

Четверг, 29 июля 2021, 13:18
Фото КГГА

В Киеве начнут курсировать маршрутные автобусы нового образца от перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров, – они будут с кондиционером, инклюзивные, с вежливым водителем в форме и без шансона.

Источник: сайт Киевской администрации

Прямая речь заместителя председателя КГГА Константина Усова: "На киевский рынок впервые за много лет вместо старых страшных маршруток выходят комфортабельные автобусы.

Именно так должна выглядеть удобная и экологическая "маршрутка по-киевски", и это стоило того, чтобы отстаивать прозрачность и непредвзятость конкурса, в том числе и физически, когда его пытались сорвать". 

 
фото КГГА 

Детали: В частности, новые автобусы выйдут на маршруты:

  • №150 "Троещина – Севастопольская площадь – Индустриальный мост" – 13 полноразмерных автобусов Volvo Hybrid,
  • №529 и №485 – 39 новых транспортных средств меньшего класса 2021 выпуска,
  • №476, №405 и №192 – 43 автобуса 2018-2020 годов выпуска,
  • №464 и №512 – 18 транспортных средств,
  • №54, №59, №61 и №103 – 15 автобусов КП "Киевпастранс".
 
фото КГГА 

По словам Усова, победители конкурса должны будут соблюдать ряд требований в автобусах:

  • вежливый водитель в униформе, который говорит на украинском языке, не включает в салоне шансон и не хамит пассажирам,
  • температура в салоне летом не более +22 градуса, а зимой не менее +15,
  • визуальное и аудиальное оповещение остановок на украинском и английском языках и отсутствие плакатов с моделями или киноактёрами в салоне,
  • инклюзивность.
 
фото кгга 

Усов отметил, что "в перспективе эти условия придется соблюдать всем без исключения перевозчикам".

Чиновник заверил, что "на киевском рынке пассажирских перевозок больше нет "своих" и нет монополии, а работают только лучшие", и призвал перевозчиков из других регионов участвовать в конкурсах и работать в столице.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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