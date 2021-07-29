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У "Борисполі" затримали росіянина: пропонував $1 тисячу за пропуск в Україну

Четвер, 29 липня 2021, 14:48
У Борисполі затримали росіянина: пропонував $1 тисячу за пропуск в Україну
Фото ДПСУ

В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який пропонував $1000 прикордоннику за пропуск в Україну.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Двоє громадян РФ прибули в пункт пропуску "Бориспіль" рейсом "Стамбул – Київ". Пасажири з паспортами країни-агресора не змогли переконати українських прикордонників щодо мети своєї поїздки. Іноземцям відмовили у праві в’їзду на територію України.

Один з них, 24-річний чоловік, вирішив залагодити питання за допомогою хабаря. Він запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби 1000 доларів".

Деталі: Повідомляється, що прикордонник спробу підкупити його задокументував на відеокамеру.

Після передавання коштів росіянина в Україну пропустили, але з аеропорту він вийшов у супроводі поліції.

Наразі вирішується питання щодо відкриття  кримінального провадження за ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Інший росіянин вибув з України назад до Стамбула.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаРосіяБориспільхабар
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