Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "Борисполе" задержали россиянина: предлагал $1 тысячу за пропуск в Украину

Четверг, 29 июля 2021, 14:48
Фото ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, который предлагал $1000 пограничнику за пропуск в Украину.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Двое граждан РФ прибыли в пункт пропуска "Борисполь" рейсом "Стамбул – Киев". Пассажиры с паспортами страны-агрессора не смогли убедить украинских пограничников относительно цели своей поездки. Иностранцам отказали в праве въезда на территорию Украины.

Один из них, 24-летний мужчина, решил уладить вопрос с помощью взятки. Он предложил военнослужащему Госпогранслужбы 1000 долларов".

Детали: Сообщается, что пограничник попытку подкупить его задокументировал на видеокамеру.

После передачи средств россиянина в Украину пропустили, но из аэропорта он вышел в сопровождении полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Другой россиянин выбыл из Украины назад в Стамбул.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияБориспольвзятка
powered by lun.ua
Главное сегодня

Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer

По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

фото, видеоНа Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

фото, видеоВ Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники разъяснили ситуацию на границе с Беларусью: в РБ продолжается карантин
Граница в Беларуси закрыта из-за COVID, ГПСУ напомнила условия въезда
Фигуранта дела об убийстве офицера-пограничника снова поймали на контрабанде
Последние новости
08:18
Количество заражений коронавирусом растет – в Украине за сутки 962 случая
08:00
Главные новости четверга и ночи: раскол в "Голосе", медаль Романчука
07:12
Из-за столкновения поезда и грузовика задерживается ряд рейсов
06:48
Олимпийская призерка Костевич не прошла квалификацию по пулевой стрельбе
05:50
Количество больных COVID в мире за сутки выросло на 660 тысяч
04:43
Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС
03:22
У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели
02:31
Первая леди США поранила ногу во время поездки на Гавайи
01:24
Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer
00:45
"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении
Все новости...