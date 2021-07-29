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В "Борисполе" задержали россиянина: предлагал $1 тысячу за пропуск в Украину

Четверг, 29 июля 2021, 14:48
В Борисполе задержали россиянина: предлагал $1 тысячу за пропуск в Украину
Фото ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, который предлагал $1000 пограничнику за пропуск в Украину.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Двое граждан РФ прибыли в пункт пропуска "Борисполь" рейсом "Стамбул – Киев". Пассажиры с паспортами страны-агрессора не смогли убедить украинских пограничников относительно цели своей поездки. Иностранцам отказали в праве въезда на территорию Украины.

Один из них, 24-летний мужчина, решил уладить вопрос с помощью взятки. Он предложил военнослужащему Госпогранслужбы 1000 долларов".

Детали: Сообщается, что пограничник попытку подкупить его задокументировал на видеокамеру.

После передачи средств россиянина в Украину пропустили, но из аэропорта он вышел в сопровождении полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Другой россиянин выбыл из Украины назад в Стамбул.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРосcияБориспольвзятка
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