Світоліна не змогла вийти у фінал: змагатиметься за бронзу Олімпіади
Четвер, 29 липня 2021, 14:53
Перша ракетка України Еліна Світоліна не зуміла вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді в Токіо.
Джерело: Sport.ua
Деталі : У поєдинку 1/2 фіналу українка програла Маркеті Вондроушовой з Чехії (№42 у всесвітньому рейтингу).
Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 3:6, 1:6.
Українка змагатиметься за бронзу.
У другому півфіналі швейцарка Белінда Бенчич (№12 WTA) переграла Єлену Рибакіну з Казахстану (№20 WTA).
В суботу переможниці розіграють золоту і срібну медалі Олімпіади. Ті, хто програв, змагатимуться за "бронзу".