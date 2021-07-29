Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Світоліна не змогла вийти у фінал: змагатиметься за бронзу Олімпіади

Четвер, 29 липня 2021, 14:53

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зуміла вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді в Токіо.

Джерело: Sport.ua

Деталі : У поєдинку 1/2 фіналу українка програла Маркеті Вондроушовой з Чехії (№42 у всесвітньому рейтингу).

Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 3:6, 1:6.

Українка змагатиметься за бронзу.

У другому півфіналі швейцарка Белінда Бенчич (№12 WTA) переграла Єлену Рибакіну з Казахстану (№20 WTA).

В суботу переможниці розіграють золоту і срібну медалі Олімпіади. Ті, хто програв, змагатимуться за "бронзу".

Теми: Олімпіадаспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою Pfizer

По $100 кожному: Байден спонукає американців до вакцинації

Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні на 2022 рік

фото, відеоНа Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева

Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука

фото, відеоУ Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

Усі новини...
Олімпіада
Українка Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпіаді
Трьох українців відсторонили від Олімпіади-2020: не встигли здати усі допінг-проби
Російський спортсмен вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг
Останні новини
08:00
Головні новини четверга і ночі: розкол у "Голосі", медаль Романчука 
07:12
Через зіткнення потяга і вантажівки затримується ряд рейсів
06:48
Олімпійська призерка Костевич не пройшла кваліфікацію з кульової стрільби
05:50
Кількість хворих на COVID у світі за добу зросла на 660 тисяч
04:43
Лукашенко звільнив постпреда Білорусі при ЄС
03:22
У російського модуля на МКС несподівано запрацювали двигуни
02:31
Перша леді США поранила ногу під час поїздки на Гаваї
01:24
Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою Pfizer
00:45
"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові потяги у південному напрямку
00:19
Український пожежний літак відправляють до Туреччини
Усі новини...