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Світоліна не змогла вийти у фінал: змагатиметься за бронзу Олімпіади

Четвер, 29 липня 2021, 14:53
Світоліна не змогла вийти у фінал: змагатиметься за бронзу Олімпіади

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зуміла вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді в Токіо.

Джерело: Sport.ua

Деталі : У поєдинку 1/2 фіналу українка програла Маркеті Вондроушовой з Чехії (№42 у всесвітньому рейтингу).

Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 3:6, 1:6.

Українка змагатиметься за бронзу.

У другому півфіналі швейцарка Белінда Бенчич (№12 WTA) переграла Єлену Рибакіну з Казахстану (№20 WTA).

В суботу переможниці розіграють золоту і срібну медалі Олімпіади. Ті, хто програв, змагатимуться за "бронзу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
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