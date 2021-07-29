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Свитолина не смогла выйти в финал: поборется за бронзу Олимпиады

Четверг, 29 июля 2021, 14:53

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в финал одиночного разряда на Олимпиаде в Токио.

Источник: Sport.ua

Детали: В поединке 1/2 финала украинка проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии (№42 в мировом рейтинге).

Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 3:6, 1:6.

Украинка сразится за бронзу.

Во втором полуфинале швейцарка Белинда Бенчич (№12 WTA) переиграла Елену Рыбакину из Казахстана (№20 WTA).

В субботу победительницы разыграют золотую и серебряную медали Олимпиады. Те, кто проиграл, будут бороться за "бронзу".

Темы: Олимпиадаспорт
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