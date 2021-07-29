Свитолина не смогла выйти в финал: поборется за бронзу Олимпиады

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в финал одиночного разряда на Олимпиаде в Токио.

Источник: Sport.ua

Детали: В поединке 1/2 финала украинка проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии (№42 в мировом рейтинге).

Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 3:6, 1:6.

Украинка сразится за бронзу.

Во втором полуфинале швейцарка Белинда Бенчич (№12 WTA) переиграла Елену Рыбакину из Казахстана (№20 WTA).

В субботу победительницы разыграют золотую и серебряную медали Олимпиады. Те, кто проиграл, будут бороться за "бронзу".