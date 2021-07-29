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На Закарпатті виїзна бригада почала вакцинувати проти COVID-19 ромів

Четвер, 29 липня 2021, 15:12
На Закарпатті виїзна бригада почала вакцинувати проти COVID-19 ромів

В Ужгороді виїзна бригада почали вакцинувати проти COVID-19 ромське поселення.

Джерело: представник ромської громади Ужгорода, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват у Facebook

Пряма мова: "Початок покладено. У ромських поселеннях розпочато системну вакцинацію від COVID-19".

Деталі: Горват зазначив, що організували мобільну вакцинацію у ромському поселенні Закарпатська ОДА та медики.

За його словами, такі виїзні центри вакцинації будуть працювати і в інших ромських поселеннях області.

Знати більше: Життя ужгородських ромів: між упередженнями й поступом

Українська правда

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Теми: коронавіруснацменшиниЗакарпаттяCovid-2019вакцинація
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