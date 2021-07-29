На Закарпатті виїзна бригада почала вакцинувати проти COVID-19 ромів
Четвер, 29 липня 2021, 15:12
В Ужгороді виїзна бригада почали вакцинувати проти COVID-19 ромське поселення.
Джерело: представник ромської громади Ужгорода, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват у Facebook
Пряма мова: "Початок покладено. У ромських поселеннях розпочато системну вакцинацію від COVID-19".
Деталі: Горват зазначив, що організували мобільну вакцинацію у ромському поселенні Закарпатська ОДА та медики.
За його словами, такі виїзні центри вакцинації будуть працювати і в інших ромських поселеннях області.
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Українська правда