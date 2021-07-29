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На Закарпатье выездная бригада начала вакцинировать против COVID-19 ромов

Четверг, 29 июля 2021, 15:12

В Ужгороде выездная бригада начала вакцинировать против COVID-19 ромское поселение.

Источник: представитель ромской общины Ужгорода, депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват в Facebook

Прямая речь: "Начало положено. В ромских поселениях начато системную вакцинацию от COVID-19".

Детали: Горват отметил, что организовали мобильную вакцинацию в ромском поселении Закарпатская ОГА и медики.

По его словам, такие выездные центры вакцинации будут работать и в других ромских поселениях области.

Знать больше: Жизнь ужгородских ромов: между предубеждениями и прогрессом

Украинская правда
Темы: коронавируснацменьшинстваЗакарпатьеCovid-2019вакцинация
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