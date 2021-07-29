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Київ розробляє електронні перепустки для проїзду: готуються до можливого локдауну

Четвер, 29 липня 2021, 16:06
Фото з Facebook Поворозника

Київська адміністрація розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в транспорті на випадок запровадження суворого карантину.  

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова: "Врахувавши попередній досвід, ми вирішили, що у разі необхідності запровадження у столиці суворого локдауну, для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки. Наразі підрозділи КМДА розробляють алгоритм запровадження цієї процедури".

Деталі: За словами чиновника, як тільки робота над алгоритмом буде завершена, його опублікують на сайті КМДА.

Він також додав, що сьогодні керівники підприємств критичної інфраструктури міста можуть визначити потребу у перепустках і зорієнтуватися, для кого вони можуть бути справді необхідними.

При цьому Поворозник підкреслив, що наразі ніяких списків до КМДА направляти не потрібно.

Усі необхідні інструкції та роз’яснення щодо оформлення електронних перепусток, за словами чиновника, будуть оприлюднені на сайті КМДА.

Українська правда
Теми: Київкоронавірускарантинтранспорт


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