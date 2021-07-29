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Киев разрабатывает электронные пропуска для проезда: готовятся к возможному локдауну

Четверг, 29 июля 2021, 16:06
Киев разрабатывает электронные пропуска для проезда: готовятся к возможному локдауну
Фото с Facebook Поворозника

Киевская администрация разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай введения строгого карантина.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры".

Детали: По словам чиновника, как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на сайте КГГА.

Он также добавил, что сегодня руководители предприятий критической инфраструктуры города могут определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они могут быть действительно необходимы.

При этом Поворозник подчеркнул, что пока никаких списков в КГГА направлять не нужно.

Все необходимые инструкции и разъяснения относительно оформления электронных пропусков, по словам чиновника, будут размещены на сайте КГГА.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирускарантинтранспорт
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