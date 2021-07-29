Уряд Польщі планує пом'якшити обмеження для вакцинованих
Уряд Польщі має намір переглянути послаблення обмежень щодо коронавірусу для тих, хто був вакцинований, і закликає тих, хто ще не отримав укол, зробити це.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Відповідно до пропозицій, ті, хто може пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний тест, будуть звільнені від обмежень.
Уряд також розглядає прохання деяких підприємств надати законне право відмовляти в обслуговуванні тим, хто е може довести, що був вакцинований.
Віцепрем'єр-міністр Ярослав Говін написав у Twitter, що "людям, які щеплені, потрібно дати гарантію, що на них не поширюватимуться будь-які можливі обмеження".
"Обмеження невакцинованих не є порушенням їх свободи, вони є захистом свободи решти суспільства. Ми повинні за будь-яку ціну уникати чергового карантину", - додав він.
Нагадаємо, Рада медичних експертів запропонувала уряду Польщі зобов’язати вакцинуватися від коронавірусу усіх медиків, деяких держслужбовців та працівників ресторанної сфери.