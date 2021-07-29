Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уряд Польщі планує пом'якшити обмеження для вакцинованих

Четвер, 29 липня 2021, 16:19

Уряд Польщі має намір переглянути послаблення обмежень щодо коронавірусу для тих, хто був вакцинований, і закликає тих, хто ще не отримав укол, зробити це.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відповідно до пропозицій, ті, хто може пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний тест, будуть звільнені від обмежень.

Уряд також розглядає прохання деяких підприємств надати законне право відмовляти в обслуговуванні тим, хто е може довести, що був вакцинований.

Віцепрем'єр-міністр Ярослав Говін написав у Twitter, що "людям, які щеплені, потрібно дати гарантію, що на них не поширюватимуться будь-які можливі обмеження".

"Обмеження невакцинованих не є порушенням їх свободи, вони є захистом свободи решти суспільства. Ми повинні за будь-яку ціну уникати чергового карантину", - додав він.

Нагадаємо, Рада медичних експертів запропонувала уряду Польщі зобов’язати вакцинуватися від коронавірусу усіх медиків, деяких держслужбовців та працівників ресторанної сфери. 

Теми: ПольщавакцинаціяCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Штам "Дельта" заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими – ЗМІ

Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою Pfizer

По $100 кожному: Байден спонукає американців до вакцинації

Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні на 2022 рік

фото, відеоНа Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева

Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука

Усі новини...
Польща
У Польщі пасажирський потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок, 8 постраждалих
У Польщі рейтинг опозиції злетів вгору після того як її очолив Туск
Майже 2 мільйони українців в’їхали до Польщі за пів року
Останні новини
10:02
За липень до Литви через Білорусь прибули понад 2600 мігрантів
09:54
На даху корпусу психлікарні в Києві прогримів вибух: загинув юнак
09:31
Штам "Дельта" заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими – ЗМІ
09:17
У "Нафтогазі" наполягають: премії правлінню "авансом" все ж були виплачені
09:15
На Олімпіаді виявили ще 27 випадків зараження COVID-19
09:01
150 тисяч осіб вакцинували в Україні 29 липня
08:39
Дистанційне мінування, міномети й кулемети: у зоні ООС за добу 9 порушень тиші 
08:18
Кількість заражень коронавірусом зростає – в Україні за добу 962 випадки
08:00
Головні новини четверга і ночі: розкол у "Голосі", медаль Романчука 
07:12
Через зіткнення потяга і вантажівки затримується ряд рейсів
Усі новини...