Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд Польщі планує пом'якшити обмеження для вакцинованих

Четвер, 29 липня 2021, 16:19
Уряд Польщі планує пом'якшити обмеження для вакцинованих

Уряд Польщі має намір переглянути послаблення обмежень щодо коронавірусу для тих, хто був вакцинований, і закликає тих, хто ще не отримав укол, зробити це.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відповідно до пропозицій, ті, хто може пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний тест, будуть звільнені від обмежень.

Уряд також розглядає прохання деяких підприємств надати законне право відмовляти в обслуговуванні тим, хто е може довести, що був вакцинований.

Віцепрем'єр-міністр Ярослав Говін написав у Twitter, що "людям, які щеплені, потрібно дати гарантію, що на них не поширюватимуться будь-які можливі обмеження".

"Обмеження невакцинованих не є порушенням їх свободи, вони є захистом свободи решти суспільства. Ми повинні за будь-яку ціну уникати чергового карантину", - додав він.

Нагадаємо, Рада медичних експертів запропонувала уряду Польщі зобов’язати вакцинуватися від коронавірусу усіх медиків, деяких держслужбовців та працівників ресторанної сфери. 

Теми: ПольщавакцинаціяCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Польща
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: