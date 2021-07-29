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Правительство Польши планирует смягчить ограничения для вакцинированных

Четверг, 29 июля 2021, 16:19

Правительство Польши намерено пересмотреть ослабления ограничений коронавируса для тех, кто был вакцинирован, и призывает тех, кто еще не получил укол, сделать это.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В соответствии с предложениями, те, кто может предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест, будут освобождены от ограничений.

Правительство также рассматривает просьбу некоторых предприятий предоставить законное право отказывать в обслуживании тем, кто не может доказать, что был вакцинирован.

Вице-премьер Ярослав Говин написал в Twitter, что "людям, которые привиты, нужно дать гарантию, что на них не будут распространяться любые ограничения".

"Ограничение невакцинированных не является нарушением их свободы, они являются защитой свободы остального общества. Мы должны любой ценой избегать очередного карантина", - добавил он.

Напомним, Совет медицинских экспертов предложила правительству Польши обязать вакцинироваться от коронавируса всех медиков, некоторых госслужащих и работников ресторанной сферы.

Темы: ПольшавакцинацияCovid-2019коронавирус
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