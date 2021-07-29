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"Шахтар" привітав з днем ​​народження композитора Крутого, який незаконно відвідує Крим

Четвер, 29 липня 2021, 16:47
Шахтар привітав з днем ​​народження композитора Крутого, який незаконно відвідує Крим
скріншот

Донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті та в соцмережах привітав з днем ​​народження російського композитора Ігоря Крутого, який періодично відвідує окупований Росією Крим.

Джерело: офіційні сторінки донецького клубу

Дослівно: "Сьогодні відомому композитору, народному артисту України, автору музики гімну ФК" Шахтар ", вболівальнику" гірників "виповнюється 67 років. Футбольний клуб" Шахтар "вітає Ігоря Яковича зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, творчого натхнення, миру і благополуччя. З днем народження!"

Деталі: В 2018 році Ігор Крутой був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ. Він також неодноразово організовував музичні фестивалі на території окупованого Росією Криму.

Крутой досі залишається народним артистом України (це звання у 2011 році йому дав експрезидент України Віктор Янукович).

Власник донецького клубу Ринат Ахметов має дружні стосунки з Крутим. Українські ЗМІ писали, що Крутой допомагає Ахметову вести бізнес в окупованому Криму.

Чому це важливо: Росія, керована президентом Путіним, 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України. Клуб "Шахтар" не може виступати на своєму рідному стадіоні "Донбас-Арена", тому що Донецьк залишається окупованим і контролюється маріонетками Кремля.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяокупаціяфутбол
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