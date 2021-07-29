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"Шахтер" поздравил с днем рождения композитора Крутого, который незаконно посещает Крым

Четверг, 29 июля 2021, 16:47
Шахтер поздравил с днем рождения композитора Крутого, который незаконно посещает Крым
скриншот

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте и в соцсетях поздравил с днем ​​рождения российского композитора Игоря Крутого, который периодически посещает оккупированный Россией Крым.

Источник: официальные страницы донецкого клуба

Дословно: "Сегодня известному композитору, народному артисту Украины, автору музыки гимна ФК "Шахтер", болельщику "горняков" исполняется 67 лет. Футбольный клуб "Шахтер" поздравляет Игоря Яковлевича с праздником. Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, мира и благополучия. C Днем рождения!".

Детали: В 2018 году Игорь Крутой был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Он также неоднократно организовывал музыкальные фестивали на территории оккупированного Россией Крыма.

Крутой до сих пор остается народным артистом Украины (это звание в 2011 году ему дал экс-президент Украины Виктор Янукович).

Владелец донецкого клуба Ринат Ахметов дружеские отношения с Крутым. Украинские СМИ писали, что Крутой помогает Ахметову вести бизнес в оккупированном Крыму.

Почему это важно: Россия, ведомая президентом Путиным, 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины. Клуб "Шахтер" не может выступать на своем родном стадионе "Донбасс-Арена", потому что Донецк остается оккупированным и контролируется марионетками Кремля.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияоккупацияфутбол
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