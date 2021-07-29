Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Шахтер" поздравил с днем рождения композитора Крутого, который незаконно посещает Крым

Четверг, 29 июля 2021, 16:47
скриншот

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте и в соцсетях поздравил с днем ​​рождения российского композитора Игоря Крутого, который периодически посещает оккупированный Россией Крым.

Источник: официальные страницы донецкого клуба

Дословно: "Сегодня известному композитору, народному артисту Украины, автору музыки гимна ФК "Шахтер", болельщику "горняков" исполняется 67 лет. Футбольный клуб "Шахтер" поздравляет Игоря Яковлевича с праздником. Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, мира и благополучия. C Днем рождения!".

Детали: В 2018 году Игорь Крутой был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Он также неоднократно организовывал музыкальные фестивали на территории оккупированного Россией Крыма.

Крутой до сих пор остается народным артистом Украины (это звание в 2011 году ему дал экс-президент Украины Виктор Янукович).

Владелец донецкого клуба Ринат Ахметов дружеские отношения с Крутым. Украинские СМИ писали, что Крутой помогает Ахметову вести бизнес в оккупированном Крыму.

Почему это важно: Россия, ведомая президентом Путиным, 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины. Клуб "Шахтер" не может выступать на своем родном стадионе "Донбасс-Арена", потому что Донецк остается оккупированным и контролируется марионетками Кремля.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияоккупацияфутбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

фото, видеоНа Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

фото, видеоВ Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

Зеленский лишил стипендий трех олимпийцев, которых поймали на допинге

Все новости...
война
Доказать в суде контроль РФ на Донбассе помогут показания пленных и предателей - Лещина
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки почти 400 нарушений "тишины" в Донецкой области
Последние новости
03:22
У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели
02:31
Первая леди США поранила ногу во время поездки на Гавайи
01:24
Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer
00:45
"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении
00:19
Украинский пожарный самолет отправляют в Турцию
23:58
По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться
23:33
фотоВ Братиславе блокировали дороги из-за закона о привилегиях для вакцинированных
23:17
Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год
22:54
Пожары в Турции: МИД готовится возвращать украинцев на случай ухудшения ситуации
22:32
Украина в сентябре продолжит диалог с ЕС о получении второго транша макрофина
Все новости...