Лісові пожежі спалахнули ще в одному туристичному регіоні Туреччини

У турецькій провінції Мугла в районах Мармарис та Мілас спалахнули лісові пожежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Одна з пожеж спалахнула в лісовій зоні Армуталан з нез’ясованої причини. Вогонь намагаються взяти під контроль з землі і з повітря.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі написав у соцмережах: "Ми реагуємо на лісову пожежу в Мармарисі 30 розбризкувачами, 5 вертольотами та літаком".

Губернатор провінції Мугла Орхан Тавлі сказав, що з навколишніх провінцій для гасіння пожеж прибуло підкріплення. "Державні установи та співробітники намагаються контролювати пожежу. Необхідні місця в населених пунктах евакуюються" – додав він.

Також тривають зусилля з гасіння пожежі в лісовій зоні в районі Мілас.

Пожежа спалахнула поблизу села Мешелік, недалеко від кордонів району Бодрум.

Про масштаби пожеж та наявність постраждалих поки не повідомляється.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.