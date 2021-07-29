Лесные пожары вспыхнули еще в одном туристическом регионе Турции

В турецкой провинции Мугла в районах Мармарис и Милас вспыхнули лесные пожары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Один из пожаров вспыхнул в лесной зоне Армуталан по невыясненной причине. Огонь пытаются взять под контроль с земли и с воздуха.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли написал в соцсетях: "Мы реагируем на лесной пожар в Мармарисе 30 разбрызгивателями, 5 вертолетами и самолетом".

Губернатор провинции Мугла Орхан Тавли сказал, что из окружающих провинций для тушения пожаров прибыло подкрепление. "Государственные учреждения и сотрудники пытаются контролировать пожар. Необходимые места в населенных пунктах эвакуируются", - добавил он.

Также продолжаются усилия по тушению пожара в лесной зоне в районе Милас.

Пожар вспыхнул около села Мешелик, недалеко от границ района Бодрум.

О масштабах пожаров и наличии пострадавших пока не сообщается.

Как сообщалось, в результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, погибли три человека.