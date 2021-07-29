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На Луганщині під автівкою співробітника СБУ знайшли предмет, схожий на бомбу

Четвер, 29 липня 2021, 17:37

В Луганській області під службовим автомобілем управління СБУ в Донецькій та Луганській областях виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

Джерело: пресслужба поліції Луганської області, речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП

Пряма мова Дехтяренка: "Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Додаткову інформацію повідомимо згодом".

Деталі: 29 липня о 14.22 поліція Сєвєродонецька отримала повідомлення від місцевого управління СБУ, що під одним зі службових автомобілів виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

Зокрема, під час заїзду автівки на територію управління СБУ в ході перевірки виявили прикріплений до днища автомобіля підозрілий предмет з якого стирчали декілька дротів різного кольору.

Правоохоронці евакуювали працівників управління СБУ з будівлі, а територію навколо оточили.

Наразі вибухотехніки відпрацьовують місце події, з під машини вилучили сумку з невідомим пристроєм.

Повідомляється, що загрози громадянам немає.

Українська правда
Теми: Луганська областьСБУполіція


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