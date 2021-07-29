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На Луганщине под автомобилем сотрудника СБУ нашли предмет, похожий на бомбу

Четверг, 29 июля 2021, 17:37

В Луганской области под служебным автомобилем управления СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

Источник: пресс-служба полиции Луганской области, представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь Дехтяренко: "Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже".

Детали: 29 июля в 14.22 полиция Северодонецка получила сообщение от местного управления СБУ, что под одним из служебных автомобилей обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

В частности, во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе проверки обнаружили прикрепленный к днищу автомобиля подозрительный предмет из которого торчат несколько проводов разного цвета.

Правоохранители эвакуировали работников управления СБУ из здания, а территорию вокруг оцепили.

Сейчас взрывотехники отрабатывают место происшествия, из-под машины изъяли сумку с неизвестным устройством.

Сообщается, что угрозы гражданам нет.

Украинская правда
Темы: Луганская областьСБУполиция
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