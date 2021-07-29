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Популярні острови Греції віднесли до зони дуже високого ризику зараження COVID-19

Четвер, 29 липня 2021, 18:01

Європейський центр профілактики та контролю захворювань COVID-19 вніс до темно-червоної зони острови Греції в Егейському морі після зростання числа інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення органу ЄС з охорони здоров'я означає, що всі поїздки в регіон і з регіону не вітаються.

Кластер з 13 островів включає найпопулярніші напрямки Греції для іноземних туристів - Міконос, Санторіні і Родос, які в сукупності приваблюють мільйони людей щоліта.

Темно-червоні зони на карті ECDC допомагають розрізняти райони з дуже високим ризиком інфікування, а також допомагають державам-членам ЄС дотримуватися правил, що вимагають тестування при в'їзді і карантину після повернення.

Минулого тижня Крит, найбільший острів Греції і ще один популярний туристичний напрям, також був знижений до темно-червоної зони.

На Міконосі нещодавно заборонили музику в ресторанах і барах та обмежили пересування.

В останні тижні в Греції зростає кількість інфекцій, що змушує уряд зобов'язати вакцинацію медичних працівників та співробітників будинків престарілих і ввести нові обмеження по всій країні, в тому числі дозволити тільки вакцинованим клієнтам відвідувати в приміщеннях ресторани і клуби.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греція
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