Популярні острови Греції віднесли до зони дуже високого ризику зараження COVID-19
Європейський центр профілактики та контролю захворювань COVID-19 вніс до темно-червоної зони острови Греції в Егейському морі після зростання числа інфекцій.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рішення органу ЄС з охорони здоров'я означає, що всі поїздки в регіон і з регіону не вітаються.
Кластер з 13 островів включає найпопулярніші напрямки Греції для іноземних туристів - Міконос, Санторіні і Родос, які в сукупності приваблюють мільйони людей щоліта.
Темно-червоні зони на карті ECDC допомагають розрізняти райони з дуже високим ризиком інфікування, а також допомагають державам-членам ЄС дотримуватися правил, що вимагають тестування при в'їзді і карантину після повернення.
Минулого тижня Крит, найбільший острів Греції і ще один популярний туристичний напрям, також був знижений до темно-червоної зони.
На Міконосі нещодавно заборонили музику в ресторанах і барах та обмежили пересування.
В останні тижні в Греції зростає кількість інфекцій, що змушує уряд зобов'язати вакцинацію медичних працівників та співробітників будинків престарілих і ввести нові обмеження по всій країні, в тому числі дозволити тільки вакцинованим клієнтам відвідувати в приміщеннях ресторани і клуби.