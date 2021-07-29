Популярные острова Греции отнесли к зоне очень высокого риска заражения COVID-19

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний COVID-19 внес в темно-красную зону острова Греции в Эгейском море после роста числа инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение органа ЕС по здравоохранению означает, что все поездки в регион и из региона не приветствуются.

Кластер из 13 островов включает самые популярные направления Греции для иностранных туристов - Миконос, Санторини и Родос, которые в совокупности привлекают миллионы людей каждое лето.

Темно-красные зоны на карте ECDC помогают различать районы с очень высоким риском инфицирования, а также помогают государствам-членам ЕС соблюдать правила, требующие тестирования при въезде и карантин после возвращения.

На прошлой неделе Крит, самый большой остров Греции и еще один популярное туристическое направление, также был переведен в темно-красную зону.

На Миконосе недавно запретили музыку в ресторанах и барах и ограничили передвижения.

В последние недели в Греции растет число инфекций, заставляет правительство обязать вакцинацию медицинских работников и сотрудников домов престарелых и ввести новые ограничения по всей стране, в том числе позволить только вакцинированным клиентам посещать в помещениях рестораны и клубы.