На Одещині підлітка на матраці віднесло на кілометр в море
Четвер, 29 липня 2021, 18:19
Одеські надзвичайники врятували підлітка, якого на кілометр віднесло від берега на надувному матраці.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Одеської області
Деталі: Подія сталася у місті Білгород-Дністровський в акваторії Дністровського лиману.
О 16:23 до надзвичайникам повідомили, що дитину на надувному матраці вітром відносить від берега.
Рятувальники вийшли на воду на гумовому човні та, на відстані 1 км від берега, підібрали підлітка 2006 року народження, мешканця Києва.
Повідомляється, що медичної допомоги хлопець не потребував.
Рятувальники закликають у вітряну погоду або у місцях із сильною течією не використовувати плавальні засоби, які разом із людиною може віднести далеко від берега.
Українська правда