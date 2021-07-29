На Одещині підлітка на матраці віднесло на кілометр в море

Одеські надзвичайники врятували підлітка, якого на кілометр віднесло від берега на надувному матраці.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Одеської області

Деталі: Подія сталася у місті Білгород-Дністровський в акваторії Дністровського лиману.

О 16:23 до надзвичайникам повідомили, що дитину на надувному матраці вітром відносить від берега.

Рятувальники вийшли на воду на гумовому човні та, на відстані 1 км від берега, підібрали підлітка 2006 року народження, мешканця Києва.

Повідомляється, що медичної допомоги хлопець не потребував.

Рятувальники закликають у вітряну погоду або у місцях із сильною течією не використовувати плавальні засоби, які разом із людиною може віднести далеко від берега.