В Одесской области подростка на матрасе унесло на километр в море

Одесские чрезвычайники спасли подростка, которого на километр отнесло от берега на надувном матрасе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области

Детали: ЧП произошло в городе Белгород-Днестровский в акватории Днестровского лимана.

В 16:23 чрезвычайникам сообщили, что ребенка на надувном матрасе ветром относит от берега.

Спасатели вышли на воду на резиновой лодке и, на расстоянии 1 км от берега, подобрали парня 2006 года рождения, жителя Киева.

Сообщается, что в медицинской помощи парень не нуждался.

Спасатели призывают в ветреную погоду или в местах с сильным течением не использовать плавательные средства, которые вместе с человеком может отнести далеко от берега.