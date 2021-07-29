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У Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

Четвер, 29 липня 2021, 20:10
У Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

У турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN Turk.

У районі Мілас пожежа з лісових масивів дійшла до території двох 5-зіркових готелів. На боротьбу з вогнем задіяли шість пожежних бригад та 40 працівників лісництв, а також вертоліт.

За кілька годин вогонь вдалося взяти під контроль і відвести вогонь від готелів. Пожежні продовжують гасіння у лісовій зоні.

Туристів на кілька вивели на місцеві пляжі в якості запобіжного заходу. Деякі власники човнів підтримали евакуацію туристів, які проживають у готелях регіону, куди важко дістатися сушею.

 

Сильна пожежа продовжується в лісовій зоні в районі Мармариса. Вогонь намагаються загасити з повітря і суші, він наблизився до населених пунктів та готелів приблизно на відстань 100 метрів.

Через наближення полум’я евакуювали два 3-зіркові готелі та 4 вілли. Деякі відпочиваючі, які зупинилися в навколишніх готелях, забрали валізи і пішли добровільно.

 

Як повідомлялося, внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди"

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Теми: Туреччинапожежа
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