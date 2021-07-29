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В Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

Четверг, 29 июля 2021, 20:10
В Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

В районе Милас пожар из лесных массивов дошел до территории двух 5-звездочных отелей. Для борьбы с огнем были задействованы шесть пожарных расчетов и 40 работников леса, а также вертолет.

За несколько часов огонь удалось взять под контроль и отвести от отелей. Пожарные продолжают тушение в лесной зоне.

Туристов на несколько часов вывели на местные пляжи в качестве меры предосторожности. Некоторые владельцы лодок поддержали эвакуацию туристов, проживающих в отелях региона, куда трудно добраться по суше.

 

Сильный пожар продолжается в лесной зоне в районе Мармариса. Огонь пытаются потушить с воздуха и суши, он приблизился к населенным пунктам и гостиницам примерно на расстояние 100 метров.

Из-за приближения пламени эвакуировали два 3-звездочных отеля и 4 виллы. Некоторые отдыхающие, остановившиеся в окружающих гостиницах, забрали чемоданы и пошли добровольно.

 

Как сообщалось, в результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, погибли три человека.

Последствия пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"

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Темы: Турцияпожар
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