В Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи
В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.
В районе Милас пожар из лесных массивов дошел до территории двух 5-звездочных отелей. Для борьбы с огнем были задействованы шесть пожарных расчетов и 40 работников леса, а также вертолет.
#Muğla İçmeler'de orman yakıldı. pic.twitter.com/aGoineYjiK
— Con Sinov (@lordsinov) July 29, 2021
За несколько часов огонь удалось взять под контроль и отвести от отелей. Пожарные продолжают тушение в лесной зоне.
Туристов на несколько часов вывели на местные пляжи в качестве меры предосторожности. Некоторые владельцы лодок поддержали эвакуацию туристов, проживающих в отелях региона, куда трудно добраться по суше.
Сильный пожар продолжается в лесной зоне в районе Мармариса. Огонь пытаются потушить с воздуха и суши, он приблизился к населенным пунктам и гостиницам примерно на расстояние 100 метров.
Из-за приближения пламени эвакуировали два 3-звездочных отеля и 4 виллы. Некоторые отдыхающие, остановившиеся в окружающих гостиницах, забрали чемоданы и пошли добровольно.
Как сообщалось, в результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, погибли три человека.
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