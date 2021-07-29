Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

Четверг, 29 июля 2021, 20:10

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

В районе Милас пожар из лесных массивов дошел до территории двух 5-звездочных отелей. Для борьбы с огнем были задействованы шесть пожарных расчетов и 40 работников леса, а также вертолет.

За несколько часов огонь удалось взять под контроль и отвести от отелей. Пожарные продолжают тушение в лесной зоне.

Туристов на несколько часов вывели на местные пляжи в качестве меры предосторожности. Некоторые владельцы лодок поддержали эвакуацию туристов, проживающих в отелях региона, куда трудно добраться по суше.

 

Сильный пожар продолжается в лесной зоне в районе Мармариса. Огонь пытаются потушить с воздуха и суши, он приблизился к населенным пунктам и гостиницам примерно на расстояние 100 метров.

Из-за приближения пламени эвакуировали два 3-звездочных отеля и 4 виллы. Некоторые отдыхающие, остановившиеся в окружающих гостиницах, забрали чемоданы и пошли добровольно.

 

Как сообщалось, в результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, погибли три человека.

Последствия пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"

Темы: Турцияпожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer

По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

фото, видеоНа Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

фото, видеоВ Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

Все новости...
Турция
Лесные пожары вспыхнули еще в одном туристическом регионе Турции
Турция выдала украинским перевозчикам 6000 дополнительных разрешений
Во время лесных пожаров в турецкой Анталии пострадали более 50 человек
Последние новости
06:48
Олимпийская призерка Костевич не прошла квалификацию по пулевой стрельбе
05:50
Количество больных COVID в мире за сутки выросло на 660 тысяч
04:43
Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС
03:22
У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели
02:31
Первая леди США поранила ногу во время поездки на Гавайи
01:24
Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer
00:45
"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении
00:19
Украинский пожарный самолет отправляют в Турцию
23:58
По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться
23:33
фотоВ Братиславе блокировали дороги из-за закона о привилегиях для вакцинированных
Все новости...