Вибух на заводі в Німеччині: знайдені тіла ще трьох загиблих
Через два дні після руйнівного вибуху на хімзаводі в німецькому Леверкузені аварійні служби виявили в завалах тіла ще трьох загиблих.
Про це повідомили прокуратура та поліція Кельна, передає "Європейська правда" з посиланням на Zeit.
Таким чином, кількість підтверджених смертей в результаті вибуху зросла до п'яти.
Дві людини все ще вважаються зниклими безвісти, заявили в прокуратурі.
Вибух стався вранці 27 липня о 9:30 на території Chempark, одного з найбільших в країні майданчиків розміщення об’єктів хімічної промисловості. Пошуки зниклих людей були ускладнені.
Потрапити на місце вибуху можна було лише з цього четверга, а слідчі з кельнської поліції зараз обстежують місце пожежі.
Крім п’яти загиблих та двох зниклих безвісти, 31 людина отримала поранення. Надія знайти тих, хто вижив, мінімальна.
За словами поліції, наразі є сумніви, чи можливе пересування по всій території: частинам конструкції загрожує обвалення, інші зони забруднені.
Як повідомлялося, прокуратура розслідує вибух на хімзаводі у Леверкузені як "недбалість, що призвела до загибелі людей".