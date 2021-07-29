Взрыв на заводе в Германии: найдены тела еще трех погибших

Через два дня после разрушительного взрыва на химзаводе в немецком Леверкузене аварийные службы обнаружили в завалах тела еще трех погибших.

Об этом сообщили прокуратура и полиция Кельна, передает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Таким образом, количество подтвержденных смертей в результате взрыва возросло до пяти.

Два человека все еще считаются пропавшими без вести, заявили в прокуратуре.

Взрыв произошел утром 27 июля в 9:30 на территории Chempark, одной из крупнейших в стране площадок размещения объектов химической промышленности. Поиски пропавших людей были затруднены.

Попасть на место взрыва можно было только с этого четверга, а следователи из кельнской полиции сейчас обследуют место пожара.

Кроме пяти погибших и двух пропавших без вести, 31 человек получил ранения. Надежда найти выживших, минимальна.

По словам полиции, пока есть сомнения, возможно ли передвижение по всей территории: частям конструкции грозит обрушение, другие зоны загрязнены.

Как сообщалось, прокуратура расследует взрыв на химзаводе в Леверкузене как "халатность, повлекшую гибель людей".