На Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева
Четвер, 29 липня 2021, 22:05
Злива, яка вирує в Чернівцях другий день, наробила у місті біди – повалені дерева, обірвані електропроводи, затоплені вулиці.
Джерело: керівник комунального підприємства "Міськсвітло" Андрій Шалєєв у Facebook, місцеві видання "Чернівецький промінь", "Молодий буковинець"
Деталі: Шалєєв повідомив, у Чернівцях зафіксували значну кількість випадків, коли стихія обірвала проводи електроліній.
Через це низка вулиць залишилися без світла.
Дороги на вулицях перетворилися в озера, громадський транспорт працював з перебоями.
Через негоду затопило будівлю міського автовокзалу, а літак Київ-Чернівці був змушений намотувати кола у небі та приземлився із запізненням.