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На Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева

Четвер, 29 липня 2021, 22:05
На Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева

Злива, яка вирує в Чернівцях другий день, наробила у місті біди – повалені дерева, обірвані електропроводи, затоплені вулиці.

Джерело: керівник комунального підприємства "Міськсвітло" Андрій Шалєєв у Facebook, місцеві видання "Чернівецький промінь", "Молодий буковинець"

Деталі: Шалєєв повідомив, у Чернівцях зафіксували значну кількість випадків, коли стихія обірвала проводи електроліній.

Через це низка вулиць залишилися без світла.

 

Дороги на вулицях перетворилися в озера, громадський транспорт працював з перебоями.

Через негоду затопило будівлю міського автовокзалу, а літак Київ-Чернівці був змушений намотувати кола у небі та приземлився із запізненням.

 
 

"Українська правда" в Threads

Теми: Чернівціпогода
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