На Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева

Злива, яка вирує в Чернівцях другий день, наробила у місті біди – повалені дерева, обірвані електропроводи, затоплені вулиці.

Джерело: керівник комунального підприємства "Міськсвітло" Андрій Шалєєв у Facebook, місцеві видання "Чернівецький промінь", "Молодий буковинець"

Деталі: Шалєєв повідомив, у Чернівцях зафіксували значну кількість випадків, коли стихія обірвала проводи електроліній.

Через це низка вулиць залишилися без світла.

Дороги на вулицях перетворилися в озера, громадський транспорт працював з перебоями.

Через негоду затопило будівлю міського автовокзалу, а літак Київ-Чернівці був змушений намотувати кола у небі та приземлився із запізненням.