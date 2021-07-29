Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Четверг, 29 июля 2021, 22:05

Ливень, который бушует в Черновцах второй день, наделал в городе беды - поваленные деревья, оборванные электропровода, затоплены улицы.

Источник: руководитель коммунального предприятия "Горсвет" Андрей Шалеев в Facebook, местные издания "Черновицкий луч", "Молодой буковинец"

Детали: Шалеев сообщил, в Черновцах зафиксировали значительное количество случаев, когда стихия оборвала провода электролиний.

Из-за этого ряд улиц остались без света.

 

Дороги на улицах превратились в озера, общественный транспорт работал с перебоями.

Из-за непогоды затопило здание городского автовокзала, а самолет Киев-Черновцы был вынужден наматывать круги в небе и приземлился с опозданием.

 
 

Темы: Черновцыпогода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer

По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

фото, видеоНа Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

фото, видеоВ Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

Все новости...
Черновцы
Строительный кран с крановщиком в кабине упал в Черновцах
Аэропорт "Черновцы" принял первый регулярный рейс после годовой паузы
Власти Черновцов пошли на уступки торговцам, которые вышли на пикет из-за карантина
Последние новости
06:48
Олимпийская призерка Костевич не прошла квалификацию по пулевой стрельбе
05:50
Количество больных COVID в мире за сутки выросло на 660 тысяч
04:43
Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС
03:22
У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели
02:31
Первая леди США поранила ногу во время поездки на Гавайи
01:24
Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer
00:45
"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении
00:19
Украинский пожарный самолет отправляют в Турцию
23:58
По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться
23:33
фотоВ Братиславе блокировали дороги из-за закона о привилегиях для вакцинированных
Все новости...