На Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья
Четверг, 29 июля 2021, 22:05
Ливень, который бушует в Черновцах второй день, наделал в городе беды - поваленные деревья, оборванные электропровода, затоплены улицы.
Источник: руководитель коммунального предприятия "Горсвет" Андрей Шалеев в Facebook, местные издания "Черновицкий луч", "Молодой буковинец"
Детали: Шалеев сообщил, в Черновцах зафиксировали значительное количество случаев, когда стихия оборвала провода электролиний.
Из-за этого ряд улиц остались без света.
Дороги на улицах превратились в озера, общественный транспорт работал с перебоями.
Из-за непогоды затопило здание городского автовокзала, а самолет Киев-Черновцы был вынужден наматывать круги в небе и приземлился с опозданием.