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На Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Четверг, 29 июля 2021, 22:05
На Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Ливень, который бушует в Черновцах второй день, наделал в городе беды - поваленные деревья, оборванные электропровода, затоплены улицы.

Источник: руководитель коммунального предприятия "Горсвет" Андрей Шалеев в Facebook, местные издания "Черновицкий луч", "Молодой буковинец"

Детали: Шалеев сообщил, что в Черновцах зафиксировали значительное количество случаев, когда стихия оборвала провода электролиний.

Из-за этого ряд улиц остались без света.

 

Дороги на улицах превратились в озера, общественный транспорт работал с перебоями.

Из-за непогоды затопило здание городского автовокзала, а самолет Киев-Черновцы был вынужден наматывать круги в небе и приземлился с опозданием.

 
 

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Темы: Черновцыпогода
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