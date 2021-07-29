На Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Ливень, который бушует в Черновцах второй день, наделал в городе беды - поваленные деревья, оборванные электропровода, затоплены улицы.

Источник: руководитель коммунального предприятия "Горсвет" Андрей Шалеев в Facebook, местные издания "Черновицкий луч", "Молодой буковинец"

Детали: Шалеев сообщил, в Черновцах зафиксировали значительное количество случаев, когда стихия оборвала провода электролиний.

Из-за этого ряд улиц остались без света.

Дороги на улицах превратились в озера, общественный транспорт работал с перебоями.

Из-за непогоды затопило здание городского автовокзала, а самолет Киев-Черновцы был вынужден наматывать круги в небе и приземлился с опозданием.