Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна у вересні продовжить діалог з ЄС щодо отримання другого траншу макрофіну

Четвер, 29 липня 2021, 22:32

Україна продовжить діалог з Європейським Союзом щодо отримання другого траншу макрофінансової допомоги у вересні.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко домовився з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом під час телефонної розмови, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Мінфіну.

Зазначається, що Марченко та Домбровскіс обговорили прогрес у виконанні поточних домовленостей, які є умовою отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.

"Ви є одним із найвпливовіших друзів нашої країни. Дякуємо за те, що включаєте Україну до порядку денного Європейського Союзу і допомагаєте у втіленні всіх необхідних реформ. Вчора президент України Володимир Зеленський мав конструктивну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. І ми сподіваємось на продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом вже найближчим часом", - сказав Марченко.

Раніше в Єврокомісії підтвердили, що другий транш макрофінансової допомоги буде наданий Україні відразу після того, як у країні будуть виконані кроки зі зміцнення верховенства закону та реформування судової системи.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада прийняла законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

Днем раніше Рада підтримала законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

"Українська правда" у Threads

Теми: МарченкоЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Марченко
Суд арештував землі дружини лідера ОПЗЖ Марченко на понад 300 мільйонів
Припортова інфраструктура на 740 млн: арештували активи Марченко на Одещині
Суд забрав у Марченко землі на березі Дніпра вартістю понад 204 млн
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: