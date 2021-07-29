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Украина в сентябре продолжит диалог с ЕС о получении второго транша макрофина

Четверг, 29 июля 2021, 22:32

Украина продолжит диалог с Европейским Союзом относительно получения второго транша макрофинансовой помощи в сентябре.

Об этом министр финансов Сергей Марченко договорился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом во время телефонного разговора, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Минфина.

Отмечается, что Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

"Вы являетесь одним из самых влиятельных друзей нашей страны. Спасибо за то, что включаете Украины в повестку дня Европейского Союза и помогаете в воплощении всех необходимых реформ. Вчера у президента Украины Владимира Зеленского был конструктивный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время", - сказал Марченко.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что второй транш макрофинансовой помощи будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Напомним, 14 июля Верховная рада приняла законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в этическом совете.

Днем ранее Рада поддержала законопроект №3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС по международным экспертами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МарченкоЕС
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