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Білий дім: США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня

Субота, 3 липня 2021, 03:35

Штати планують вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня.

Джерело: AFP з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі

Деталі: Як зазначається, новина про те, що американські війська покинули авіабазу Баграм, підігрівали очікування того, що вивід буде завершений протягом декількох днів, але Псакі заявила, що війська будуть виведені з країни "до кінця серпня".

Що передувало: 2 липня з авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО. В Баграмі могли розміщуватися до 10 тисяч військових та понад сотня літаків. 

Передісторія:

  • 13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведеннявійськ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан.
  • 29-30 квітня СШАта НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.
  • Спершу війська готувалися вивести до 11 вересня, але тепер США, як повідомлялося, намагаються встигнути до національного свята 4 липня.
  • Після виведення військ в Афганістані все одно залишаться близько 650 військових - для охорони дипломатичних представництв та аеропорту Кабула.



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