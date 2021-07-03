Білий дім: США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня
Субота, 3 липня 2021, 03:35
Штати планують вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня.
Джерело: AFP з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі
Деталі: Як зазначається, новина про те, що американські війська покинули авіабазу Баграм, підігрівали очікування того, що вивід буде завершений протягом декількох днів, але Псакі заявила, що війська будуть виведені з країни "до кінця серпня".
Що передувало: 2 липня з авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО. В Баграмі могли розміщуватися до 10 тисяч військових та понад сотня літаків.
Передісторія:
- 13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведеннявійськ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан.
- 29-30 квітня СШАта НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.
- Спершу війська готувалися вивести до 11 вересня, але тепер США, як повідомлялося, намагаються встигнути до національного свята 4 липня.
- Після виведення військ в Афганістані все одно залишаться близько 650 військових - для охорони дипломатичних представництв та аеропорту Кабула.