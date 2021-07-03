Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім: США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня

Субота, 3 липня 2021, 03:35
Білий дім: США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня

Штати планують вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня.

Джерело: AFP з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі

Деталі: Як зазначається, новина про те, що американські війська покинули авіабазу Баграм, підігрівали очікування того, що вивід буде завершений протягом декількох днів, але Псакі заявила, що війська будуть виведені з країни "до кінця серпня".

Що передувало: 2 липня з авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО. В Баграмі могли розміщуватися до 10 тисяч військових та понад сотня літаків. 

Передісторія:

  • 13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведеннявійськ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан.
  • 29-30 квітня СШАта НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.
  • Спершу війська готувалися вивести до 11 вересня, але тепер США, як повідомлялося, намагаються встигнути до національного свята 4 липня.
  • Після виведення військ в Афганістані все одно залишаться близько 650 військових - для охорони дипломатичних представництв та аеропорту Кабула.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: