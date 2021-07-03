Білий дім: США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня

Штати планують вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня.

Джерело: AFP з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі

Деталі: Як зазначається, новина про те, що американські війська покинули авіабазу Баграм, підігрівали очікування того, що вивід буде завершений протягом декількох днів, але Псакі заявила, що війська будуть виведені з країни "до кінця серпня".

Що передувало: 2 липня з авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО. В Баграмі могли розміщуватися до 10 тисяч військових та понад сотня літаків.

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