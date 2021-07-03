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США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу

Субота, 3 липня 2021, 06:15
США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу

В американській адміністрації вважають, що повідомленнями про закриття кордону з Україною самопроголошений білоруський  президент Олександр Лукашенко намагається відвернути увагу від репресій проти білорусів.

Джерело: Reuters з посиланням на високопоставленого представника  американської адміністрації

Деталі: Уточнюється, що Вашингтон продовжуватиме притягати до відповідальності уряд Лукашенка.

Пряма мова: "Схоже, що режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу… Ми продовжимо стояти на стороні білоруського народу і притягати до відповідальності режим".

Передісторія:

  • Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
  • Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтверджують закриття кордону із Білоруссю. 

Теми: СШАкордонБілорусь
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