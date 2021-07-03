США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу
Субота, 3 липня 2021, 06:15
В американській адміністрації вважають, що повідомленнями про закриття кордону з Україною самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко намагається відвернути увагу від репресій проти білорусів.
Джерело: Reuters з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації
Деталі: Уточнюється, що Вашингтон продовжуватиме притягати до відповідальності уряд Лукашенка.
Пряма мова: "Схоже, що режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу… Ми продовжимо стояти на стороні білоруського народу і притягати до відповідальності режим".
Передісторія:
- Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
- Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтверджують закриття кордону із Білоруссю.