США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу

В американській адміністрації вважають, що повідомленнями про закриття кордону з Україною самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко намагається відвернути увагу від репресій проти білорусів.

Джерело: Reuters з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації

Деталі: Уточнюється, що Вашингтон продовжуватиме притягати до відповідальності уряд Лукашенка.

Пряма мова: "Схоже, що режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу… Ми продовжимо стояти на стороні білоруського народу і притягати до відповідальності режим".

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