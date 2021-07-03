Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На тлі спеки в Канаді фіксують втричі більше “раптових смертей”

Субота, 3 липня 2021, 06:54

За останній тиждень в канадській Британській Колумбії зареєстрували 719 "раптових і несподіваних смертей" - тобто втричі більше, ніж за аналогічний період зазвичай (близько 230).

Джерело: The Guardian з посиланням на головного коронера Британської Колумбії  Лізу Лапойнт

Деталі: За словами Лапойнт,  екстремальні погодні умови, які пережила Британська Колумбія минулого тижня – спека – є суттєвим фактором, що сприяв збільшенню числа смертей. Повідомляється, що багато з смертей, що сталися за останній тиждень, відбулися серед літніх людей, що живуть на самоті в приватних будинках з мінімальною вентиляцією.

Імовірно, знадобляться місяці, щоб визначити точну причину смерті сотень жителів.

Лапойнт сказала, що в останні дні в провінції спостерігається тенденція до зниження кількості смертей, оскільки спека спадає і зміщується на схід.

Нагадаємо:

  • 28 червня температура в містечку Літтон, Британська Колумбія, яке згодом згоріло в пожежі, сягнула 47,9° за Цельсієм.
  • Дотепер температура в Канаді ніколи не перевищувала 45°C.

Теми: Канадапогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін планує зміцнити "братні зв'язки" росіян з українцями

У Росії продовжуються антирекорди смертності від COVID

Прикордонники відповіли Лукашенку на "зброю з України"

У ДТП в Польщі постраждало четверо українців

Взуття для параду: Таран доручив купити експериментальні моделі

фото, відеоУ Дніпрі стався конфлікт через бігборди, є постраждалі

Усі новини...
Канада
Пожежа знищила невеличке містечко в Канаді
У колишньому інтернаті в Канаді знайшли 182 могили — це третя така знахідка за місяць
У Канаді – десятки смертей через аномальну спеку
Останні новини
17:11
У Грузії хакери атакували сайт запису на вакцинацію
16:58
Путін планує зміцнити "братні зв'язки" росіян з українцями
16:36
Електроенергія в піке: ціна "на добу вперед" знизилася до історичного мінімуму у 2021
16:28
У Німеччині рівень захворюваності коронавірусом найнижчий за майже рік
15:57
США закликали Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе
15:32
У Росії продовжуються антирекорди смертності від COVID
15:17
У ЄС почала діяти заборона одноразових пластикових виробів
15:09
мапаДощі та грози найближчими днями охоплять всю Україну
14:58
ОПЕК+ завершила зустріч у п'ятницю без угоди, в понеділок зустрінуться знову
14:50
Прикордонники відповіли Лукашенку на "зброю з України"
Усі новини...