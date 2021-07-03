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На тлі спеки в Канаді фіксують втричі більше “раптових смертей”

Субота, 3 липня 2021, 06:54
На тлі спеки в Канаді фіксують втричі більше “раптових смертей”

За останній тиждень в канадській Британській Колумбії зареєстрували 719 "раптових і несподіваних смертей" - тобто втричі більше, ніж за аналогічний період зазвичай (близько 230).

Джерело: The Guardian з посиланням на головного коронера Британської Колумбії  Лізу Лапойнт

Деталі: За словами Лапойнт,  екстремальні погодні умови, які пережила Британська Колумбія минулого тижня – спека – є суттєвим фактором, що сприяв збільшенню числа смертей. Повідомляється, що багато з смертей, що сталися за останній тиждень, відбулися серед літніх людей, що живуть на самоті в приватних будинках з мінімальною вентиляцією.

Імовірно, знадобляться місяці, щоб визначити точну причину смерті сотень жителів.

Лапойнт сказала, що в останні дні в провінції спостерігається тенденція до зниження кількості смертей, оскільки спека спадає і зміщується на схід.

Нагадаємо:

  • 28 червня температура в містечку Літтон, Британська Колумбія, яке згодом згоріло в пожежі, сягнула 47,9° за Цельсієм.
  • Дотепер температура в Канаді ніколи не перевищувала 45°C.

Теми: Канадапогода
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