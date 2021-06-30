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У Канаді – десятки смертей через аномальну спеку

Середа, 30 червня 2021, 03:57

Десятки людей загинули в Канаді через надмірну спеку, і температура продовжує бити рекорди.

Джерело: ВВС, AFP News Agency у twitter

Деталі: Поліція канадської провінції Британська Колумбія заявляє, що з понеділка зафіксували понад 60 випадків раптової смерті. Серед померлих – багато людей похилого віку.

Правоохоронці зазначають, що спека була фактором, який сприяє смертності.

Лікарі повідомляють, що з провінції надходили виклики про 107 перенагрівань і 32 теплових удари.

Температура в Літтоні, Британська Колумбія, у понеділок зросла до 47,9° за Цельсієм.

До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45°C.

У той же час AFP із посиланням на метеорологічну службу повідомляє про температурний рекорд у Канаді – 49.5°C.

Нагадаємо: На півдні Канади 22 червня пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.

Теми: Канадапогода


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