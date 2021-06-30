Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Канаді – десятки смертей через аномальну спеку

Середа, 30 червня 2021, 03:57
У Канаді – десятки смертей через аномальну спеку

Десятки людей загинули в Канаді через надмірну спеку, і температура продовжує бити рекорди.

Джерело: ВВС, AFP News Agency у twitter

Деталі: Поліція канадської провінції Британська Колумбія заявляє, що з понеділка зафіксували понад 60 випадків раптової смерті. Серед померлих – багато людей похилого віку.

Правоохоронці зазначають, що спека була фактором, який сприяє смертності.

Лікарі повідомляють, що з провінції надходили виклики про 107 перенагрівань і 32 теплових удари.

Температура в Літтоні, Британська Колумбія, у понеділок зросла до 47,9° за Цельсієм.

До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45°C.

У той же час AFP із посиланням на метеорологічну службу повідомляє про температурний рекорд у Канаді – 49.5°C.

Нагадаємо: На півдні Канади 22 червня пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: