Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Довбик перед матчем: Англія – ​​найсильніша збірна світу

Субота, 3 липня 2021, 10:36
Довбик перед матчем: Англія – ​​найсильніша збірна світу
ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА

Герой матчу проти Швеції Артем Довбик вважає команду Англії, з якою Україна зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020 в суботу, найсильнішою збірною світу.

Джерело: Довбик у коментарі сайту УЄФА, пише football.ua

Пряма мова: "Звичайно, Англія – ​​це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані кращі гравці з кращої ліги світу.

Тільки за рахунок згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо старатися, віддавати всі сили".

Деталі: Довбик також зазначив, що тільки через якийсь час після матчу зі Швецією, де він забив вирішальний гол, "почав розуміти, що сталося".

Він додав, що наступного дня прокинувся і почав готуватися до матчу зі збірною Англії.

Довідка: У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 збірна України в Римі 3 липня зіграє проти збірної Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Передісторія:

  • У ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
  • У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбика став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: