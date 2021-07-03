Довбик перед матчем: Англія – найсильніша збірна світу
Герой матчу проти Швеції Артем Довбик вважає команду Англії, з якою Україна зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020 в суботу, найсильнішою збірною світу.
Джерело: Довбик у коментарі сайту УЄФА, пише football.ua
Пряма мова: "Звичайно, Англія – це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані кращі гравці з кращої ліги світу.
Тільки за рахунок згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо старатися, віддавати всі сили".
Деталі: Довбик також зазначив, що тільки через якийсь час після матчу зі Швецією, де він забив вирішальний гол, "почав розуміти, що сталося".
Він додав, що наступного дня прокинувся і почав готуватися до матчу зі збірною Англії.
Довідка: У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 збірна України в Римі 3 липня зіграє проти збірної Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Передісторія:
- У ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
- У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбика став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.