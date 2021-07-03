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Довбик перед матчем: Англія – ​​найсильніша збірна світу

Субота, 3 липня 2021, 10:36
ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА

Герой матчу проти Швеції Артем Довбик вважає команду Англії, з якою Україна зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020 в суботу, найсильнішою збірною світу.

Джерело: Довбик у коментарі сайту УЄФА, пише football.ua

Пряма мова: "Звичайно, Англія – ​​це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані кращі гравці з кращої ліги світу.

Тільки за рахунок згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо старатися, віддавати всі сили".

Деталі: Довбик також зазначив, що тільки через якийсь час після матчу зі Швецією, де він забив вирішальний гол, "почав розуміти, що сталося".

Він додав, що наступного дня прокинувся і почав готуватися до матчу зі збірною Англії.

Довідка: У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 збірна України в Римі 3 липня зіграє проти збірної Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Передісторія:

  • У ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
  • У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбика став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Теми: футбол


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