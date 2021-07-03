Довбик перед матчем: Англія – ​​найсильніша збірна світу

Герой матчу проти Швеції Артем Довбик вважає команду Англії, з якою Україна зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020 в суботу, найсильнішою збірною світу.

Джерело: Довбик у коментарі сайту УЄФА, пише football.ua

Пряма мова: "Звичайно, Англія – ​​це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані кращі гравці з кращої ліги світу.

Тільки за рахунок згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо старатися, віддавати всі сили".

Деталі: Довбик також зазначив, що тільки через якийсь час після матчу зі Швецією, де він забив вирішальний гол, "почав розуміти, що сталося".

Він додав, що наступного дня прокинувся і почав готуватися до матчу зі збірною Англії.

Довідка: У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 збірна України в Римі 3 липня зіграє проти збірної Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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