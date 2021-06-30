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На матчі зі Швецією Довбик побив рекорд Платіні

Середа, 30 червня 2021, 02:22

Гол Артема Довбика, забитий на 121-й хвилині (120: 37) під час матчу збірної України зі Швецією, став найпізнішим забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

Джерело: Football.ua, Sport.ua

Деталі: Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні в рамках Євро-1984 у ворота Португалії (118: 53).

Також гол Довбика став другим найпізнішим забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі.

Першість продовжує тримати турок Семіх Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121: 01).

Крім того, нападник Довбик став наймолодшим автором забитого голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи.

Форвард Дніпра-1 відзначився в 24 роки і 9 днів, обійшовши Олександра Зінченка, який пробув наймолодшим голеодором менше двох годин.

Передісторія:

  • Збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
  • У заключному екстратаймі Україна зуміла дотиснути Швецію. На 120-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробиває Ольсена - 2:1.

Теми: футбол


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