На матчі зі Швецією Довбик побив рекорд Платіні
Гол Артема Довбика, забитий на 121-й хвилині (120: 37) під час матчу збірної України зі Швецією, став найпізнішим забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.
Джерело: Football.ua, Sport.ua
Деталі: Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні в рамках Євро-1984 у ворота Португалії (118: 53).
Також гол Довбика став другим найпізнішим забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі.
Першість продовжує тримати турок Семіх Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121: 01).
Крім того, нападник Довбик став наймолодшим автором забитого голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи.
Форвард Дніпра-1 відзначився в 24 роки і 9 днів, обійшовши Олександра Зінченка, який пробув наймолодшим голеодором менше двох годин.
Передісторія:
- Збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
- У заключному екстратаймі Україна зуміла дотиснути Швецію. На 120-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробиває Ольсена - 2:1.