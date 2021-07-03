Кораблі РФ ігнорували сигнал "SOS" українського судна – Міноборони

У Міноборони заявили, що кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна і не наближалися до нього.

Джерело: Міноборони, Державна прикордонна служба

Дослівно Міноборони: "За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна".

"…Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії.

Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.

При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Ивановец" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу "SOS"".

Деталі: У Державній прикордонній службі пізніше також заявили, що "жодних російських військових чи прикордонних кораблів, які за повідомленнями деяких інформаційних ресурсів прийшли на допомогу українським рибалкам, екіпаж "Балаклави" не помітив".

Там розповіли, що пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону зреагував на повідомлення, яке з’явилося в радіоефірі о 02:40 годині. Відкритими каналами міжнародної морської безпеки від екіпажу цивільного судна, що прямувало в напрямку Грузії, надійшла інформація про фелюгу, яка сигнальними ракетами передає сигнал лиха.

Катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" негайно висунувся у вказаний район. Майже у 25 морських милях на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене рибальське судно, що втратило керування. Капітан пояснив, що рибалки встановленим порядком оформили вихід на промисел з Очакова, однак за деякий час сталась технічна несправність і знеструмлене судно втратило керування. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха.

Наразі катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" буксирує знеструмлене судно до порту Очаків.

Що передувало: У суботу зранку в РФ заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

Зазначалося, що екіпаж катера на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

"Про аварійну ситуацію з цивільним судном повідомлено в Національний центр управління обороною Російської Федерації, який поінформував українську владу про отримання сигналу лиха від судна "ОД-2592"", - йшлося в повідомленні.

У центрі управління обороною РФ відзначили, що в районі судна, що зазнає лиха, в готовності до надання допомоги перебувають ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту і прикордонний корабель "Безупречный" ПС ФСБ Росії.

Пізніше в Регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби України повідомили, що катер морської охорони "Балаклава" взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі й була знеструмлена, і буксирує її до порту виходу до Очакова.