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На кордоні з Білоруссю немає жодних ознак перекриття – ДПСУ

Субота, 3 липня 2021, 11:51
На кордоні з Білоруссю немає жодних ознак перекриття – ДПСУ

Державна прикордонна служба України заявляє, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося".

"Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб. Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці.

У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається".

Деталі: Зазначається, що у п'ятницю ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20.00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону.

У ДПСУ наголосили, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а у суботу в Білорусі відзначають День Республіки.

Передісторія:

  • 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
  • Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю. 

Українська правда

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Теми: БілоруськордонПрикордонна служба
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