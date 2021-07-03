На кордоні з Білоруссю немає жодних ознак перекриття – ДПСУ
Державна прикордонна служба України заявляє, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося".
"Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб. Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці.
У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається".
Деталі: Зазначається, що у п'ятницю ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20.00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону.
У ДПСУ наголосили, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а у суботу в Білорусі відзначають День Республіки.
Передісторія:
- 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
- Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.