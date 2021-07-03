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Взуття для параду: Таран доручив купити експериментальні моделі

Субота, 3 липня 2021, 13:10

Міністр оборони Андрій Таран доручив розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття для жінок-військовослужбовиць спеціально для ювілейного параду.

Джерело: Міноборони

Деталі: Таран зустрівся із курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасницями військового параду у день 30-ї річниці Незалежності України.

Зазначається, що він "вислухав думки, зауваження і побажання курсанток" щодо парадної форми одягу, зокрема, взуття, що регламентовано наказом Міністерства ще від 2017-го року.

"Вже перше пробне тренування виявило низку недоліків елементів однострою зразка 2017-року. Йти в таких туфлях військовослужбовцям-жінкам просто незручно", - йдеться в повідомленні.

 

Міністр висловив пропозицію щодо використання під час параду польової форми, елементом якої є "берці". Втім, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак зазначив, що всі військові навчальні заклади йтимуть в парадному однострої. Що ж стосується бойових частин, то вони крокуватимуть у польовій формі. За його словами, керівництво вищого військово-навчального закладу проводило серед курсанток опитування, 99% учасниць якого виступили за парадну форму.

 

Дослівно: "Вислухавши пропозиції курсанток, що активно брали участь у розмові, міністр оборони України дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для ювілейного параду.

 

Нове, вдосконалене взуття має бути кращим, ергономічним та виготовленим у найстисліші терміни, зазначив міністр. У разі позитивного досвіду використання цієї партії, буде опрацьовано питання закупівлі такої моделі для всього особового складу військовослужбовців-жінок".

Передісторія:

  • 1 липня ресурс "Армія Inform" повідомив, що 24 серпня на військовому параді до Дня Незалежності разом із іншими підрозділами Хрещатиком крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ. 
  • Цього разу вся жіноча "коробка" буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тоді як минулого разу, у 2018 році, – це була змішана "коробка" дівчат із Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і курсанток "Шевченка".
  • На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю, а цього року – крокуватимуть у парадній формі, без зброї, у туфлях на підборах. Зазначалося, що курсантки вже місяць тренуються до параду і зізнаються, що у туфлях на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".
  • Група народних депутаток обурилася таким підходом і вимагає від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах. 
  • Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна повідомила, що міністр оборони Андрій Таран у розмові з нею запевнив, що жінки-військовослужбовиці не крокуватимуть Хрещатиком на високих підборах.

Українська правда
Теми: Міноборониарміяскандал


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