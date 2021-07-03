Взуття для параду: Таран доручив купити експериментальні моделі

Міністр оборони Андрій Таран доручив розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття для жінок-військовослужбовиць спеціально для ювілейного параду.

Джерело: Міноборони

Деталі: Таран зустрівся із курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасницями військового параду у день 30-ї річниці Незалежності України.

Зазначається, що він "вислухав думки, зауваження і побажання курсанток" щодо парадної форми одягу, зокрема, взуття, що регламентовано наказом Міністерства ще від 2017-го року.

"Вже перше пробне тренування виявило низку недоліків елементів однострою зразка 2017-року. Йти в таких туфлях військовослужбовцям-жінкам просто незручно", - йдеться в повідомленні.

Міністр висловив пропозицію щодо використання під час параду польової форми, елементом якої є "берці". Втім, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак зазначив, що всі військові навчальні заклади йтимуть в парадному однострої. Що ж стосується бойових частин, то вони крокуватимуть у польовій формі. За його словами, керівництво вищого військово-навчального закладу проводило серед курсанток опитування, 99% учасниць якого виступили за парадну форму.

Дослівно: "Вислухавши пропозиції курсанток, що активно брали участь у розмові, міністр оборони України дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для ювілейного параду.

Нове, вдосконалене взуття має бути кращим, ергономічним та виготовленим у найстисліші терміни, зазначив міністр. У разі позитивного досвіду використання цієї партії, буде опрацьовано питання закупівлі такої моделі для всього особового складу військовослужбовців-жінок".

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