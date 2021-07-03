США закликали Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

США закликають генпрокурора Ірину Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "На знак визнання журналістів, які скрізь шукають правди, ми вітаємо рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство репортера Георгія Гонгадзе.

Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні".

Що передувало: Верховний Суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

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