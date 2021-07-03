У США сенатор блокує призначення в Держдеп – вимагає протидії Північному потоку-2

Американський сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував низку ключових призначень у Держдепартаменті США, вимагаючи від адміністрації Джо Байдена дієвих санкцій проти російського газогону "Північний потік-2".

Джерело: NBC News з посиланням на власні джерела

Деталі: 13 кандидатів, затверджених Комітетом із закордонних справ Сенату, наразі очікують свого призначення у Держдеп. Саме Сенат має тепер затвердити їх кандидатури.

Проте сенатор Круз вирішив скористатися своїм правом і відтермінувати розгляд цього питання. Так він намагається змусити адміністрацію президента США більш жорстко протидіяти добудові російського газопроводу.

Видання NBC News пише, що чотири неназвані людини, знайомі з ситуацією, розповіли наступне. Серед заблокованих призначень - Бретт Холмгрен, який чекає підтвердження на посаду помічника держсекретаря США з питань розвідки, та Даніель Крітенбринк, що має бути призначений на посаду помічника держсекретаря в питаннях Східної Азії та Тихого океану. Крім того, заблоковане призначення двох підзаступників і низки інших посадовців.

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