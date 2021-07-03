У США сенатор блокує призначення в Держдеп – вимагає протидії Північному потоку-2
Американський сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував низку ключових призначень у Держдепартаменті США, вимагаючи від адміністрації Джо Байдена дієвих санкцій проти російського газогону "Північний потік-2".
Джерело: NBC News з посиланням на власні джерела
Деталі: 13 кандидатів, затверджених Комітетом із закордонних справ Сенату, наразі очікують свого призначення у Держдеп. Саме Сенат має тепер затвердити їх кандидатури.
Проте сенатор Круз вирішив скористатися своїм правом і відтермінувати розгляд цього питання. Так він намагається змусити адміністрацію президента США більш жорстко протидіяти добудові російського газопроводу.
Видання NBC News пише, що чотири неназвані людини, знайомі з ситуацією, розповіли наступне. Серед заблокованих призначень - Бретт Холмгрен, який чекає підтвердження на посаду помічника держсекретаря США з питань розвідки, та Даніель Крітенбринк, що має бути призначений на посаду помічника держсекретаря в питаннях Східної Азії та Тихого океану. Крім того, заблоковане призначення двох підзаступників і низки інших посадовців.
Нагадаємо:
- Сенатор Тед Круз у березні блокував швидке затвердження на посаді директора ЦРУ Вільяма Бернса, тоді він також вимагав від адміністрації президента Джо Байдена запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".
- Після цього США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проєкту "Північний потік-2".