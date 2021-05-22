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США наклали санкції на російські судна і компанії, пов’язані з Nord Stream 2

Субота, 22 травня 2021, 00:30
США наклали санкції на російські судна і компанії, пов’язані з Nord Stream 2

США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".

Джерело: Мінфін США

Деталі: Зокрема, під санкції потрапили російські Морська рятувальна служба, ТОВ "Мортранссервіс", ТОВ "Самарський теплоенергетичний фонд".

Крім того, до списку санкції потрапили судна Akademik Cherskiy, Artemis Offschore, Bakhtemir, Baltiyskiy Issledovatel, Finval, Kapitan Beklemishev, Murman, Narval, Sivuch, Spasatel Karev, Umka, Vladislav Strizhov, Yury Topchev. Останні два увійшли в список Specially Designated Nationals, фігурантам якого заборонений в'їзд в США, активи на території країни повинні бути заблоковані, забороняється вести будь-які справи і укладати угоди. Vladislav Strizhov та Yury Topchev пов’язані з ТОВ "Коксохімтранс", яке вже було в санкційному списку.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїПівнічний потік-2США
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