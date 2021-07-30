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У російського модуля на МКС несподівано запрацювали двигуни

П'ятниця, 30 липня 2021, 03:22
У російського модуля на МКС несподівано запрацювали двигуни

Російський космічно-лабораторний модуль "Наука" успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції, після чого у нього неочікувано увімкнулись двигуни, а саму станцію розвернуло на 45 градусів. 

Джерело: NASA, РБК, Роскосмос у Twitter

Деталі: Це перше стикування російського модуля з 2010 року. Активізація двигунів сталась, коли модуль тільки намагався інтегруватись у систему МКС.  

Для того, щоб повернути контроль над позицією довелось запустити двигуни іншого модуля. В NASA кажуть, що екіпаж почав відновлювальні роботи. Наразі їм нічого не загрожує. 

У "Роскосмосі" стверджують, що причиною ввімкнення двигунів стали залишки палива в модулі.

Через інцидент з модулем "Наука" довелось відтермінувати запуск корабля Starliner до МКС.

Українська правда

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Теми: космос
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