У російського модуля на МКС несподівано запрацювали двигуни

Російський космічно-лабораторний модуль "Наука" успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції, після чого у нього неочікувано увімкнулись двигуни, а саму станцію розвернуло на 45 градусів.

Джерело: NASA, РБК, Роскосмос у Twitter

Деталі: Це перше стикування російського модуля з 2010 року. Активізація двигунів сталась, коли модуль тільки намагався інтегруватись у систему МКС.

Для того, щоб повернути контроль над позицією довелось запустити двигуни іншого модуля. В NASA кажуть, що екіпаж почав відновлювальні роботи. Наразі їм нічого не загрожує.

У "Роскосмосі" стверджують, що причиною ввімкнення двигунів стали залишки палива в модулі.

Через інцидент з модулем "Наука" довелось відтермінувати запуск корабля Starliner до МКС.