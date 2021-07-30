Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У російського модуля на МКС несподівано запрацювали двигуни

П'ятниця, 30 липня 2021, 03:22

Російський космічно-лабораторний модуль "Наука" успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції, після чого у нього неочікувано увімкнулись двигуни, а саму станцію розвернуло на 45 градусів. 

Джерело: NASA, РБК, Роскосмос у Twitter

Деталі: Це перше стикування російського модуля з 2010 року. Активізація двигунів сталась, коли модуль тільки намагався інтегруватись у систему МКС.  

Для того, щоб повернути контроль над позицією довелось запустити двигуни іншого модуля. В NASA кажуть, що екіпаж почав відновлювальні роботи. Наразі їм нічого не загрожує. 

У "Роскосмосі" стверджують, що причиною ввімкнення двигунів стали залишки палива в модулі.

Через інцидент з модулем "Наука" довелось відтермінувати запуск корабля Starliner до МКС.

Українська правда
Теми: космос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині

Італія відкривається для українських туристів, але з умовами

МЗС закликало українців не їхати до охоплених пожежами туристичних регіонів Туреччини

фото Допомагав призивати українців у Криму – у Херсоні затримали пособника окупантів

фотоЗатримали чоловіка, який влаштував вибухи в поштоматах у Києві та Одесі

Нова пошта після вибухів у поштоматах перевірятиме посилки рентгеном і собаками

Усі новини...
космос
Безос пропонує NASA $2 мільярди в обмін на контракт з будівництва місячного модуля
У небі на півдні Норвегії спостерігали падіння великого метеорита
Вертоліт NASA здійснив довгий і надскладний політ на Марсі
Останні новини
16:28
Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежатиме від газогонів Газпрому
16:19
Медведчук програв апеляцію і продовжить сидіти вдома
16:19
Чауса забрали СБУшники, НАБУ просить віддати
16:06
Поблизу Берліна перекинувся автобус з туристами, багато постраждалих
15:55
Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують бити рекорди
15:44
фото Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині
15:33
Три балканські держави скасують прикордонний контроль з 2023 року
15:17
У 2 кварталі бізнес-омбудсмен отримав рекордну кількість скарг за 3 роки
15:08
мапаЧерез негоду в Україні оголосили штормове попередження
14:56
Звільнені в Грузії українські яхтсмени повернулись в Україну
Усі новини...