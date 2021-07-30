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У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели

Пятница, 30 июля 2021, 03:22
У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели

Российский космическо-лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции, после чего у него неожиданно включились двигатели, а саму станцию развернуло на 45 градусов.

Источник: NASA, РБК, Роскосмос в Twitter

Детали: Это первая стыковка российского модуля с 2010 года. Активизация двигателей произошла, когда модуль только пытался интегрироваться в систему МКС.

Для того, чтобы вернуть контроль над позицией пришлось запустить двигатели другого модуля. В NASA говорят, что экипаж начал восстановительные работы. Сейчас им ничего не угрожает.

В "Роскосмосе" утверждают, что причиной включения двигателей стали остатки топлива в модуле.

Из-за инцидента с модулем "Наука" пришлось отложить запуск корабля Starliner к МКС.

Украинская правда

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Темы: космос
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