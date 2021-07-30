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Лукашенко звільнив постпреда Білорусі при ЄС

П'ятниця, 30 липня 2021, 04:43
Лукашенко звільнив постпреда Білорусі при ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив Олександра Міхневича з посади постійного представника Білорусі при Європейському Союзі.

Джерело: державне ЗМІ "Белта"

Деталі: Окрім того, Міхневича звільнили з посади представника Білорусі при Європейській спільності з атомної енергії та при НАТО. 

Він також перестане займати посади посла у Бельгії та Люксембурзі. 

Що передувало: Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко доручив "серйозно поглянути" на, за його словами, "роздуті" дипломатичні представництва країни у Європі. 

28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом.

Читайте також: Пастка для Лукашенка: як тиск Заходу та план Кремля ведуть до розв'язки у Білорусі.

Теми: БілорусьЄС
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