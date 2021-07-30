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Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС

Пятница, 30 июля 2021, 04:43
Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил Александра Михневича с должности постоянного представителя Беларуси при Европейском Союзе.

Источник: государственное СМИ "Белта"

Детали: Кроме того, Михневича уволили с должности представителя Беларуси при Европейском сообществе по атомной энергии и при НАТО.

Он также перестанет занимать должности посла в Бельгии и Люксембурге.

Что предшествовало: Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил "серьезно посмотреть" на, по его словам, "раздутые" дипломатические представительства страны в Европе.

28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом.

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Темы: БеларусьЕС
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